17 декабря 2025 в 18:06

Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера

В Финляндии приставы арестовали виллу миллиардера Бориса Ротенберга

Борис Ротенберг Борис Ротенберг Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
В Финляндии служба судебных приставов наложила арест на виллу российского миллиардера Бориса Ротенберга в городе Ханко, сообщает финская телерадиокомпания Yle. По ее информации, ограничения наложили из-за неуплаты налога на недвижимость, сумма которого составляет несколько тысяч евро.

Вилла российско-финского олигарха Бориса Ротенберга в Ханко была подвергнута процедуре принудительного изъятия, — сказано в материале.

Телеканал отмечает, что задолженность возникла из-за санкций, введенных в отношении Ротенберга, которые осложнили проведение финансовых операций. Юридический представитель бизнесмена Микко Мантере подтвердил, что речь идет именно об аресте, а не об изъятии собственности.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отмечал, что экономика страны находится в тяжелом состоянии из-за 10-летнего экономического спада. По его словам, рост финской экономики «не соответствует желаемому» из-за закрытия границы с РФ. Политик также добавил, что атмосфера в Финляндии «очень напряженная».

