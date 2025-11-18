Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле

В Москве в Государственном Кремлевском дворце 1 декабря проведут концерт, посвященный 50-летию песни «День Победы». За последние 15 лет композиция Давида Тухманова и Владимира Харитонова собрала свыше 50 млн прослушиваний на стриминговых платформах.

В рамках концерта музыкальный продюсер лейбла «Креатив медиа» Сергей Шевелев торжественно вручит платиновую сертификацию в виде платинового диска одному из самых известных исполнителей композиции народному артисту РСФСР Льву Лещенко. Кроме того, на главной сцене выступят Николай Басков, SHAMAN, Алсу, Пелагея, Сергей Лазарев и Григорий Чернецов.

Свои номера также представят участники хора Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, артисты театра танца «Гжель» и другие. В концертном зале в этот день прозвучат композиции времен Великой Отечественной войны.

Ранее жюри конкурса «Семейная память», нацеленного на сохранение памяти о подвигах предков, определило 16 победителей и призеров. Их наградили сертификатами на оформление родословного древа.