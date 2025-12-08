Стало известно, что сделал Кулеба после слов о готовности уйти на фронт

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетил концерт певца Monatik (настоящее имя — Дмитрий Монатик) после слов о готовности отправиться на фронт, соответствующие кадры публикует РИА Новости. Дипломат посетил мероприятие вместе с возлюбленной Светланой Павелецкой.

Навитое видно, как Кулеба спокойно сидит в зале в компании танцующей избранницы. Экс-глава МИД Украины вышел в свет в классическом смокинге, а его возлюбленная — в черном коктейльном платье.

Ранее Кулеба заявил, что не вступит в ряды Вооруженных сил Украины без соответствующей повестки. По его словам, он устал от передовой на бывшей работе.

До этого экс-министр иностранных дел Украины заявил, что страну ждет тактическое поражение. По его словам, государству предстоит признать «очень тяжелую правду». Кулеба подчеркнул, что пока граждане не смирятся с проигрышем, построить нормальное будущее не получится.

19 сентября Кулеба вернулся на Украину после своего громкого отъезда. 8 сентября экс-министр публично заявил о своем выезде с в связи с указом президента Владимира Зеленского, ограничивающим выезд для бывших дипломатических сотрудников. Бывший глава МИД охарактеризовал этот документ как прямую угрозу своей профессиональной деятельности в зарубежных учебных заведениях.