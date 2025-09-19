Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 сентября 2025 в 16:47

Сбежавший с Украины экс-глава МИД совершил неожиданный поступок

Times of Ukraine: экс-глава МИД Украины Кулеба вернулся в страну после бегства

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположительно вернулся на территорию страны после своего недавнего отъезда, сообщает издание Times of Ukraine. По информации авторов, экс-глава дипломатического ведомства в настоящее время находится в столице Украины.

Дмитрий Кулеба вернулся на Украину. Экс-глава МИД сейчас находится в Киеве, — сказано в материале.

8 сентября Кулеба публично заявил о своем выезде из государства в связи с указом президента Владимира Зеленского, ограничивающим выезд для бывших дипломатических сотрудников. Экс-министр охарактеризовал этот документ как прямую угрозу своей профессиональной деятельности в зарубежных учебных заведениях.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Кулеба срочно отправился в Польшу, не желая оставаться в стране. По его мнению, такое поведение типично для украинского руководства, которое использует государство для личной выгоды. Журавлев отметил, что чиновники заранее позаботились о комфортном проживании за границей на случай кризиса.

Украина
МИД Украины
Дмитрий Кулеба
Киев
