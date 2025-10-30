Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 02:42

Украина решила закрыть свое посольство на Кубе

Сибига: Украина закрывает свое посольство и снижает уровень дипотношений с Кубой

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Stephan Laude/imagebroker.com/Global Look Press

Украина приняла решение о прекращении работы своего посольства на Кубе, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в Telegram-канале. Точные сроки и причины закрытия не уточняются.

В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений, — сказано в публикации.

Ранее Венесуэла начала масштабную реорганизацию своей внешнеполитической службы, в рамках которой закрылись посольства в Норвегии и Австралии. Отмечается, что решение принято на фоне обострения отношений с Вашингтоном и после присуждения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо.

Кроме того, более 100 граждан России оказались в эпицентре урагана «Мелисса» на Ямайке. Среди них — 22 сотрудника российского дипломатического представительства, а также предприниматели, банковские специалисты, работники туристических компаний и научные сотрудники.

Президент Кубы заявил, что более 735 тыс. человек были эвакуированы из-за приближающегося к острову урагана «Мелисса». По его словам, работы по оказанию помощи населению продолжаются.

Андрей Сибига
МИД Украины
Куба
посольства
