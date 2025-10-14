Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 03:26

Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии

Венесуэла закрывает посольства в Норвегии и Австралии из-за Нобелевки оппозиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венесуэла начала масштабную реорганизацию своей внешнеполитической службы, в рамках которой будут закрыты посольства в Норвегии и Австралии, передает Reuters. Издание отмечает, что решение принято на фоне обострения отношений с Вашингтоном и после присуждения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо.

Как часть стратегического перераспределения ресурсов принято решение о закрытии посольств в Королевстве Норвегия и Австралии, — сказано в публикации.

Уточняется, что венесуэльцы в Норвегии и Австралии смогут получить консульскую помощь через другие посольства. Параллельно правительство анонсировало открытие новых посольств в Зимбабве и Буркина-Фасо для укрепления сотрудничества в стратегических отраслях.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

До этого сообщалось, что Трамп распорядился прекратить дипломатические усилия по урегулированию напряженности в Венесуэле. Ричард Гренелл, посланник американского президента по особым поручениям, пытался вести переговоры, но, по мнению Рубио, он только усугубил ситуацию.

Венесуэла
посольства
Норвегия
Австралия
