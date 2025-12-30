Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:05

ВСУ использовали мирных как живой щит

Штурмовик Мельников: ВСУ прятались среди мирных жителей в Димитрове

Фото: Социальные сети
Военнослужащие ВСУ в населенном пункте Димитров укрывались в жилых домах и подвалах вместе с гражданскими, рассказал ТАСС оператор БПЛА 1435-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Эдуард Мельников. По его словам, ожидание могло затягиваться на несколько дней.

Они прятались в домах с мирными жителями, прикрывались ими. Мы ждали, пока они выйдут, а потом уничтожали, — рассказал штурмовик.

Тем временем появилась информация, что разведывательное подразделение 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ по ошибке открыло огонь по собственной диверсионной группе на границе ДНР и Днепропетровской области. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, инцидент произошел во время попытки диверсантов приблизиться к российским позициям.

До этого ВСУ значительно снизили наступательную активность на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области. По оперативным данным, солдаты массово отказываются выполнять приказы о переходе в контратаки. Морально-психическое состояние личного состава вынудило командование ВСУ изменить тактику и сосредоточиться исключительно на удержании занимаемых рубежей.

