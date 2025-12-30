Военкоры сообщили о широком российском наступлении еще на одном направлении

Военкоры сообщили о широком российском наступлении еще на одном направлении «РВ»: российские войска начали наступление широким фронтом в Сумской области

Российские войска начали наступление широким фронтом в Сумской области Украины, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, военные сломили контрнаступление ВСУ и перешли в атаку. Минобороны России не комментировало данную информацию.

В материале говорится, что оперативная обстановка для украинской армии на этом направлении стремительно ухудшается. Военкоры отмечают, что российским войскам удалось продвинуться к центру Андреевки, взять под контроль окрестности Константиновки и начать битву за Кондратовку, смыкая клещи вокруг населенного пункта.

Канал пишет, что в ходе последней наступательной операции удалось значительно увеличить площадь подконтрольных территорий к северу от Сум — свыше 230 квадратных километров. Порядка 50 квадратных километров в регионе считаются серой зоной, передают военкоры.

Ранее пленный украинский боец Виктор Кушнир сообщал, что командование Вооруженных сил Украины направляет на оборону Сумской области необученных военнослужащих пограничных войск. По его словам, всем им заранее заявляли, что их ожидает смерть.