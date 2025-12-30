Новый год — 2026
30 декабря 2025 в 10:17

Минобороны РФ впервые показало, как выглядит ракетный комплекс «Орешник»

Минобороны России показало кадры с ракетным комплексом «Орешник»

Фото: mil.ru
Минобороны РФ впервые показало кадры с российским ракетным комплексом «Орешник». В Telegram-канале ведомство опубликовало видео с заступлением подразделения, оснащенного грозным оружием, на боевое дежурство в Белоруссии.

В Республике Беларусь состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного подвижным грунтовым ракетным комплексом «Орешник», — говорится в сообщении.

Церемония прошла в торжественной обстановке с поднятием флага Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Все военнослужащие подразделения, включая боевые расчеты и механиков-водителей, предварительно прошли полную переподготовку на современных тренажерах.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил NEWS.ru, что баллистическая ракета «Орешник» способна из Белоруссии нанести удар по целям в Португалии и Испании. Он подчеркнул, что военные штабы, которые расположены в крупных ведущих европейских государствах, вполне могут быть целью «Орешника», добавив, что дальность полета составляет 5,5 тыс. километров.

