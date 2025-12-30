Президент Украины Владимир Зеленский должен принять условия России по урегулированию конфликта, даже если это будет угрожать его жизни, заявил в эфире YouTube-канала «Deep Dive» подполковник ВС США в отставке Даниэл Дэвис. Он считает, что промедление в этом вопросе приведет к еще большим потерям.

Он должен это сделать. Если риск собственной жизни ради того, чтобы поступить правильно, — это цена, то лидер страны должен заплатить, — сказал Дэвис.

Ранее портал American Conservative сообщил, что условия, выдвинутые Зеленским, могут стать причиной провала переговоров. В статье говорится, что предоставление надежных гарантий безопасности со стороны США для Украины может создать значительные политические и геополитические трудности для администрации президента США Дональда Трампа.

До этого Дэвис выразил уверенность, что Зеленский не имеет никаких шансов продвинуть свой план по урегулированию конфликта. По его словам, выдвигаемые политиком требования «абсолютно неконструктивны». Бывший подполковник убежден, что Россия ни при каких условиях не станет обсуждать с Зеленским вопрос территориальных уступок.