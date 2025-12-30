Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 11:54

В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины

ФСБ задержала в Москве, Чечне и Ингушетии участников группировки Белхороева

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

ФСБ провела крупную спецоперацию по задержанию участников радикальной группировки «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Активных членов религиозной общины задержали одновременно в Москве, Чечне и Ингушетии.

<...> на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (далее — вирд), причастных к противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изъятое направили на экспертизу.

Ранее утром 29 декабря в квартиру главы МО Дачное Вадима Сагалаева пришли с обысками сотрудники ФСБ, СК и уголовного розыска. Чиновнику вменяют организацию громкого преступления, совершенного в 2003 году. Тогда у дома рядом со Смольным сработало самодельное взрывное устройство, заложенное под внедорожник Mercedes-Benz G-класса, принадлежавший местному предпринимателю.

Чечня
Ингушетия
Москва
ФСБ
задержания
группировки
радикалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт назвала заболевания, которые часто обостряются на Новый год
ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
В США сделали заявление насчет ответа России на атаку по резиденции Путина
В Красноярском крае началось расследование дела о хищении с предприятий
В Москве задержали «зайца», который плеснул горячий шоколад в лицо девушке
Тарасова назвала самый надоевший в 2025 году вопрос
Папа римский получил новогоднее поздравление от Путина
Путин направил послание Алиеву и Пашиняну
Азаров посоветовал США начать избавляться от Зеленского
В НСПК рассказали, когда выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Путин поздравил с наступающим Новым годом зарубежных лидеров
Веганский салат с сейтаном: простой рецепт, который хочется повторить
Москвичам рассказали, какая погода будет в столице на Рождество
Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом
Путин поздравил с Новым годом бывших президентов и глав правительств
Картаполов заявил, что ВС РФ не будут бить по «золотым унитазам» Зеленского
Путин поздравил Трампа с наступающим Новым годом
Стало известно состояние пострадавшего при подрыве в Красногорске школьника
Диетолог перечислила самые опасные продукты для сосудов
Не только «Ирония судьбы»: что посмотреть в новогодние каникулы — 2026
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой
Общество

Об этом классическом салате часто забывают, а зря: «Министерский» — хит наравне с оливье и шубой

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
Россия

Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.