В Москве, Чечне и Ингушетии задержали участников опасной религиозной общины ФСБ задержала в Москве, Чечне и Ингушетии участников группировки Белхороева

ФСБ провела крупную спецоперацию по задержанию участников радикальной группировки «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Активных членов религиозной общины задержали одновременно в Москве, Чечне и Ингушетии.

<...> на территории Москвы, Чеченской Республики и Республики Ингушетия пресечена противоправная деятельность активных участников группировки, состоящей из членов «Вирд последователей течения Батал-Хаджи Белхороева» (далее — вирд), причастных к противоправной деятельности, — говорится в сообщении.

У задержанных обнаружили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Изъятое направили на экспертизу.

