11 октября 2025 в 00:33

«Все в голове перепуталось»: Захарова указала на ошибки МИД Украины

Захарова уличила МИД Украины в подтасовке фактов об олимпийском перемирии

Мария Захарова Мария Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Представитель МИД Украины Георгий Тихий перепутал все факты, когда выступал с публичной речью об олимпийском перемирии, заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По словам дипломата, украинский спикер продемонстрировал незнание исторического контекста, пишет ТАСС.

Тихий заявил о готовности Украины к прекращению огня на период Олимпийских игр 2026 года. При этом он возложил на Россию ответственность за якобы предыдущие нарушения олимпийского перемирия, которые «имели место быть» в 2008 и 2014 годах.

В ответ на это Захарова напомнила о заключении международной комиссии ЕС 2009 года о событиях на Южном Кавказе. Тогда именно режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили был ответственен за развязывание конфликта.

Именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось, — отметила Захарова.

Она напомнила, что в августе 2008 года грузинские войска начали активные боевые действия против Цхинвала, что вынудило Россию ввести войска для защиты мирных жителей и миротворцев. В результате этого конфликта 26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, обвинения в адрес России являются безосновательными.

Слова Тихого стали ответом на выступление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, который сообщил о намерении его страны добиваться прекращения боевых действий на Украине в период проведения Олимпийских игр. Соревнования пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

