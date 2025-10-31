Киев запретил СМИ ехать в Покровск: как скрывают, что ВСУ попали в котел?

Киев официально запретил журналистам ехать в Покровск, который окружен армией России. Почему власти Украины запаниковали, как Владимир Путин поймал Владимира Зеленского в «покровский капкан»?

Скандал вокруг котла в Покровске, почему Киев не пускает СМИ

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий пригрозил санкциями сотрудникам СМИ, которые посмеют поехать по предоставленным Россией гумкоридорам в осажденный Покровск (Красноармейск). Киев выступает против того, чтобы журналисты смогли на месте проверить, попал ли Покровск в окружение. Ранее в Минобороны Украины отрицали это.

«[Такой визит в Покровск] будет иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», — объявил Тихий.

29 октября с предложением организовать для иностранных и украинских СМИ возможность посетить Покровск выступил президент России Владимир Путин. Главнокомандующий подчеркнул: руководство Украины должно решить судьбу своих военных, которые попали в окружение практически без шансов выбраться. В Минобороны подтвердили: несмотря на ожесточенные бои, ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5–6 часов и обеспечить коридоры для иностранных СМИ при гарантии безопасности им и российским военным.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В Сети назвали предложение Путина «покровским капканом» для Зеленского: если иностранные журналисты прибудут в Покровск, весь мир увидит, что оборона ВСУ рухнула. Украинские военные, которые там находились, попали в котел, так и не получив приказа из Киева на отступление. При этом президент Украины и главком ВСУ Александр Сырский продолжают утверждать, что город якобы не окружен и оборона держится.

Что сказали в Минобороны РФ, причины запрета на въезд

В Минобороны РФ назвали заявления МИД Украины «официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске». Тихий фактически подтвердил, что никаких иных способов попасть в Покровск, кроме как по российским «коридорам безопасности», уже не осталось.

«Запрет на въезд в эти котлы необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте. Конечная же цель — сохранить возможность получать и расхищать средства, направляемые западными спонсорами на войну с Россией», — объявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Какая сейчас ситуация в Покровске, как ВСУ попали «на дно мешка»

Украинские источники признают, что ситуация в Покровске для ВСУ ухудшается. Бои за город продолжаются; украинские ресурсы указывают, что «настоящие проблемы только предстоят».

«ВС РФ выровняли линию боевого соприкосновения по железной дороге и полностью захватили центр. Промзона на западе тоже была ВСУ потеряна; 60% Покровска — под контролем ВС РФ, 26% — под контролем ВСУ, остальное — серая зона», — утверждает украинский Telegram-канал Military analytics.

Блогер ВСУ с позывным Мучной пишет, что украинские войска обороняются в многоэтажках юго-восточной части города, а также в частном секторе на северо-востоке. По его словам, ситуация сильно ухудшится, если Россия сможет заблокировать все пути отхода.

ВС РФ в зоне СВО Фото: РИА Новости

«Армия России пытается перегородить нам пути отхода, давит на выход из района южнее Родинского, а также на подступы с северо-востока Покровска по трассе к Мирнограду. Если горловина выдержит и в ней останется просвет, то есть шанс забрать украинских солдат оттуда. Если нет — ситуация сильно усложнится», — написал Мучной.

Другой блогер ВСУ с позывным Алекс призвал сдать Покровск ради спасения уцелевших бойцов ВСУ. Он напомнил об украинских военных, которые оказались «на дне покровского мешка» — в узкой полосе к югу от Мирнограда, которую продолжают контролировать ВСУ (до села Сухой Яр).

«Скажу, возможно, непопулярно для украинцев, но я бы пожертвовал руинами Покровска, чтобы сохранить жизни всех этих людей», — заявил Алекс.

Telegram-канал «Синяя борода» сообщил, что отдельные части ВСУ начали бежать из Покровска.

«Сегодня ночью из Красноармейска по полям пытались выйти нацисты 32-й мехбригады ВСУ вместе с 68-й егерской. Враг дождался нормальных погодных условий и начал бегство в Гришино из северных районов города. Однако в понедельник и вторник в Донбассе шли проливные дожди, плюс по отступающим велась непрерывная работа сбросами и FPV, так что дойти до Гришино смогли не только лишь все, мало кто смог это сделать», — объявил автор канала.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

