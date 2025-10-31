Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 11:44

Наступление ВС РФ на Харьков 31 октября: войска заблокировали в Купянске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 31 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, как украинские войска заблокировали в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 31 октября

Ожесточенные бои разворачиваются в Волчанске и на Хатненском участке, где продвигаются российские штурмовики при активной работе артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левобережье Волчанска „Воины Севера“ заняли и зачистили 25 зданий, продвинувшись на 350 м. В Синельниковском лесу „северяне“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 300 м и заняли три опорных пункта. На участке фронта Меловое — Хатнее „бесстрашные“ продолжают расширение зоны безопасности вдоль границы России. За сутки продвижение составило до 800 м», — уточнили авторы.

«Огненное наступление», — комментируют продвижение российских войск пользователи Сети.

В Харьковской области командование ВСУ, помимо расчетов БПЛА, сосредотачивает большое количество артиллерии, в том числе западной; за сутки украинская сторона уже потеряла несколько единиц буксируемых гаубиц и САУ, утверждает источник.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений, ВСУ не предпринимали активных действий, заявил канал.

«Продолжаются бои в Купянске. ВС РФ занимают новые позиции в промзоне города. Минобороны РФ сообщило об освобождении Садового к югу от Купянска. На Волчанском участке российские войска продвигаются на левобережье реки Волчьей в Волчанске и западнее Синельниково. На Великобурлукском направлении ВС РФ наступают к Хатнему от Мелового», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев утверждает, что выход ВС РФ к Садовому в трех километрах от Купянска фактически означает блокирование последней дороги в город с южной стороны.

«ВС РФ также системно бьют по любым переправам через Оскол. В самом городе идут тяжелые встречные бои. На северном плацдарме в районе Мелового и Хатнего ВС РФ отбили две контратаки в районе Отрадного», — добавил Царев.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

За сутки в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области потери ВСУ составили более 80 человек; вскрыты и уничтожены различные вооружения, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Правда ли в Купянске возможно «перемирие»

Российское командование готово в случае необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов для обеспечения беспрепятственного проезда иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 30 октября.

Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин.

«Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сказал глава государства.

Главное, по словам Путина, чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины.

«Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — подчеркнул президент.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий призвал журналистов не соглашаться с предложением Москвы и не посещать подконтрольные ВС РФ территории. В Минобороны России расценили заявление украинской стороны как официальное признание катастрофической ситуации для остатков ВСУ в Покровске, Мирнограде и Купянске.

