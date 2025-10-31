Подземный город ВСУ и атака на ТЭЦ в Орле: новости СВО к утру 31 октября

Подземный город ВСУ и атака на ТЭЦ в Орле: новости СВО к утру 31 октября

ВСУ с помощью беспилотников атаковали ТЭЦ в Орле, российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, ВС РФ продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград). Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 30 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Военэксперт сообщил о «подземном городе» ВСУ в Константиновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне проигрышей в Часове Яре с начала года активно готовились к обороне Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Виталий Киселев. По его словам, Киев сделал из Константиновки «подземный город» со множеством переходов, по которому военные могут свободно передвигаться.

Киселев уверен, что ВСУ будет нелегко заставить покинуть город, учитывая, как долго они там «окапывались». Кроме того, в населенном пункте сейчас работает много БПЛА, туда завезли большое количество боеприпасов, никаких трудностей с дронами любой маркировки, как утверждает командование украинской армии, на данный момент нет, отметил он.

Российские войска сжимают кольцо окружения вокруг Димитрова

Российские войска продолжили сжимать кольцо окружения вокруг Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, зона контроля была расширена в северной и юго-восточной частях города.

В министерстве отметили, что бойцы пятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко продолжают освобождать один дом за другим. Тактическое положение российских войск на этом направлении улучшается день ото дня.

ВС Украины Фото: Социальные сети

В Минобороны России рассказали о провале ВСУ под Красноармейском

Вооруженные силы России пресекли попытки ВСУ вырваться из окружения в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), сообщило в Telegram-канале Минобороны РФ. Всего было зафиксировано девять случаев в северном и северо-западном направлениях, уточнили в ведомстве.

Также российские бойцы пресекли попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ в районе населенного пункта Гришино. Операторы БПЛА РФ поддерживают штурмовиков в ликвидации украинских военных, которые не захотели сложить оружие и сдаться в плен.

ВС РФ расширили плацдарм для наступления на Гуляйполе

Российские военные расширили плацдарм для наступления на город Гуляйполе, сообщил военкор Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, ВС РФ постепенно берут «ленточку» под контроль. В Минобороны эти данные не комментировали.

Такой комментарий военкор дал на фоне освобождения Садового в Харьковской области и Красногорского в Запорожье. Коц добавил, что последнее село расположено в Гуляйпольском районе. В Красногорском проживает около 25 человек. Село находится на границе Днепропетровской области в километре к северо-западу от уже освобожденного Привольного.

ВСУ атаковали ТЭЦ в Орле

В 02:12 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орлом прогремели взрывы, работает ПВО. SHOT отметил, что местные жители наблюдали яркие вспышки и слышали громкие хлопки в ночном небе. Согласно данным канала, военные перехватывали украинские беспилотные летательные аппараты.

Позднее стало известно, что в результате отражения воздушной атаки в Орле обломки сбитого беспилотника ВСУ упали на территорию ТЭЦ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

Он отметил, что специалисты оперативно выполнили переключение на резервные линии электропередачи. Пострадавших нет. Минобороны РФ информацию пока не комментировало.

Читайте также:

Наступление в ДНР и победа спецназа: успехи ВС РФ к утру 31 октября

Атака ВСУ на Орел ночью 31 октября: повреждение ТЭЦ, пострадавшие

Россия готова на перемирие? Что сказали в Минобороны, Покровск и Купянск