Россия готова на перемирие? Что сказали в Минобороны, Покровск и Купянск

В Минобороны РФ сообщили о возможной приостановке боевых действий на отдельных участках СВО. Что об этом известно, правда ли Россия готова на перемирие, что будет с окруженными Покровском и Купянском, что там происходит на самом деле?

Российское командование готово в случае необходимости прекратить боевые действия на пять-шесть часов для обеспечения беспрепятственного проезда иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Покровске (Красноармейске), Мирнограде (Димитрове) и Купянске, сообщили в пресс-службе МО РФ.

Приказ поступил от президента России Владимира Путина. Накануне в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка он заявил, что Москва не против пустить журналистов и СМИ в зону окружения ВСУ в районе Купянска и Покровска. Президент подчеркнул, что обсудил этот вопрос с командующими группировками.

«Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов, чтобы группы журналистов могли зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти», — сказал глава государства.

«Правильно, пусть все увидят, что там на самом деле происходит!» — заявил пользователь Telegram Игорь Г.

Главное, по словам Путина, чтобы в ходе посещения журналистами данных городов «не было никаких провокаций» со стороны Украины.

«Чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить это происшествие», — подчеркнул президент.

Покровск располагается в 66 километрах к северо-западу от Донецка, близ административной границы Днепропетровской области; Мирноград — восточный пригород Покровска, находится в 50 км от Донецка и является ключевым элементом в логистической системе ВСУ. Купянск расположен в 124 км от Харькова и в 60 км от российской границы.

Что сейчас происходит в Покровске и Купянске

«В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске (Покровске. — NEWS.ru) — противник оказался блокирован, в окружении», — заявил Путин 29 октября.

По сообщению Telegram-канал «Рыбарь», около половины Покровска находится под устойчивым контролем российский войск; на западной окраине был поднят российский флаг, который впоследствии поразил украинский FPV-дрон, что указывает на отсутствие контроля у пехоты ВСУ на этом участке. Накануне вечером стало известно, что российские штурмовики зашли в район Караковский поселок; украинские источники писали о присутствии ВС РФ на северной окраине Покровска на территории района Динасовский поселок, добавил канал.

«В Мирнограде штурмовики вошли в микрорайон 8-й поселок на северо-восточной окраине, вклиниваясь в оборону ВСУ в населенном пункте. Одновременно с этим южнее идут бои за шахту 5/6, неподалеку от которой ранее успешно высадился российский десант», — утверждает «Рыбарь».

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска приступили к уничтожению попавших в мешок подразделений в районе покровского вокзала.

30 октября российские войска освободили Садовое — село, расположенное в 3 км к югу от Купянска, прикрывает тыловые дороги и переправу к позициям ВСУ в поселке Купянск-Узловой.

В МО указали, что украинские войска попытались контратаковать: отбиты две атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ со стороны поселка Осиновое (Петровка) и уничтожена штурмовая группа 144-й мехбригады, которая пыталась установить контроль над переправой через реку Оскол к Купянску-Узловому.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что в Купянске пока продолжаются бои. Тем не менее ВС РФ вырвались на 3 км на юг, чтобы отрезать пути к отступлению ВСУ в Купянске-Узловом.

«Похоже, что зашли ВС РФ туда через лес (который противнику держать просто некем). В любом случае для оставшегося гарнизона южной части правобережного Купянска это очень плохая новость, так как обозначает, что южная дорога снабжения в город уже не работает», — утверждает Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

