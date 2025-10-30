Покровск — все? Кольцо замыкается, ВСУ сдаются: обстановка 30 октября

В Покровске сложилась критическая ситуация для украинского гарнизона, утверждают военкоры. Что об этом известно, какова обстановка на участке сегодня, 30 октября, правда ли кольцо вокруг города замыкается, а ВСУ сдаются?

Какова обстановка на Покровском участке 30 октября

Российские войска углубляются в застройку Покровска и Мирнограда, сообщил Telegram-канал «Рыбарь».

«В Мирнограде штурмовики вошли в микрорайон 8-й поселок на северо-восточной окраине, вклиниваясь в оборону ВСУ в населенном пункте. Одновременно с этим южнее идут бои за шахту 5/6, неподалеку от которой ранее успешно высадился российский десант», — утверждает источник.

В Покровске, отметил канал, около половины города под устойчивым контролем российских войск; на западной окраине был поднят российский флаг, который впоследствии поразил украинский FPV-дрон, что указывает на отсутствие контроля у пехоты ВСУ на этом участке.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

«Ближе к вечеру 29 октября поступили сведения о заходе российских штурмовиков в район Караковский поселок. Украинские ресурсы также сообщают о присутствии ВС РФ уже на северной окраине Покровска на территории района Динасовский поселок», — добавили авторы.

На критичность ситуации в Покровске указывают сообщения украинских источников, которые массово заявляют об устойчивом превосходстве ВС РФ в воздухе; проводятся параллели с Бахмутом, Авдеевкой и Суджей — выход через «бутылочное горлышко» после полуокружения городов уже не раз становился для ВСУ катастрофой, подчеркнул «Рыбарь».

«Покровск — все», «Покровску уже точно конец», — считают пользователи Сети.

Явным признаком скорой сдачи города является распространение тезиса «люди важнее территорий», указал канал. Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов заявил, что российская армия решила не штурмовать Покровск в лоб, а окружить агломерацию.

«Раз мы не смогли этому противостоять, нужно брать на себя ответственность и смелость, принимать непопулярные решения. Я считаю, у нас нет ничего дороже людей. Нельзя потерять зря ребят ради политики и общественного мнения», — считает Бескрестнов.

С этим мнением согласился блогер ВСУ Стас Бунятов: «Вовремя выйти из города и занять оборону без паники — лучший вариант событий, который сохранит жизнь бойцов и позволит занять нормальную линию обороны. Не стоит повторять трагическую историю Угледара».

В то же время главком ВСУ Александр Сырский утверждает, что армия России проникла в Покровск, но окружения нет. Он назвал ситуацию «сложной», отметив, что ВС РФ, избегая боестолкновений, накапливают силы в городской застройке.

Сырский назвал первоочередной задачей выявить и уничтожить такие скопления. По его словам, с командирами на местах были определены задачи по усилению защиты маршрутов обеспечения и эвакуации.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Военкор Юрий Котенок заявил, что Сырский отправился на Покровское направление, чтобы исполнить данное президенту Украины Владимиру Зеленскому обещание деблокировать подразделения ВСУ в Мирнограде. Действиями украинской армии главком намерен руководить лично.

«Отдельно стоит отметить прибытие Сырского на проблемный участок. Генерал заявляет о проблеме своевременного обнаружения российских бойцов, накапливающихся в городе, и грозится снимать командиров с должностей при любом проявлении безответственности. Как и раньше, подобные решения противник принимает запоздало», — отметил «Рыбарь».

