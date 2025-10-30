Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ

Минобороны РФ сообщило об освобождении двух населенных пунктов в зоне СВО. Где продвигаются русские войска, какова ситуация в Покровске, Купянске, на Запорожье?

Как идет штурм Купянска, освобождение Садового

В сводке 30 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Садовое (Харьковская область).

Садовое — село, расположенное в 3 км к югу от Купянска. Населенный пункт прикрывает тыловые дороги и переправу к позициям ВСУ в поселке Купянск-Узловой.

В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ немедленно попытались контратаковать: отбиты две атаки 92-й штурмовой бригады ВСУ со стороны поселка Осиновое (Петровка) и уничтожена штурмовая группа 144-й мехбригады, которая пыталась установить контроль над переправой через реку Оскол к Купянску-Узловому.

Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что в Купянске пока что продолжаются бои. Тем не менее ВС РФ вырвались на 3 км на юг, чтобы отрезать пути к отступлению ВСУ в Купянске-Узловом.

«Похоже, что зашли ВС РФ туда через лес (который противнику держать просто некем). В любом случае для оставшегося гарнизона южной части правобережного Купянска это очень плохая новость, так как обозначает, что южная дорога снабжения в город уже не работает», — указал Подоляка.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Как идет наступление ВС РФ на Запорожье

На Запорожском фронте ВС РФ также развивают наступление.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области», — объявили в Минобороны.

Источники в силовых структурах отмечают, что взятием Красногорского ВС РФ завершили освобождение правобережья реки Янчур. Село Красногорское находится на самой границе между Запорожской и Днепропетровской областями, в 17 км от города Гуляйполе. По данным карт DIVGEN, Красногорское находится на краю клина наступления, который ВС РФ «вбили» между группировками ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

«Группировка „Восток“ продолжает брать под контроль „ленточку“ между двумя областями. В перспективе с этого плацдарма можно будет ударить по Гуляйполю», — отмечает военкор Александр Коц.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно о штурме Покровска, сбегут ли ВСУ из города

Положение ВСУ в осажденном Покровске (Красноармейск) ухудшается с каждым часом. В Минобороны РФ объявили, что российские войска приступили к уничтожению попавших в «мешок» подразделений в районе покровского вокзала.

После совещания ставки ВСУ в Киеве главком украинских войск Александр Сырский заявил, что якобы посетил район Покровска и Мирнограда. Он утверждает, что «ситуация сложная», однако города не находятся в окружении. При этом главком ВСУ подтвердил, что российские войска уже проникли в Покровск.

Украинский Telegram-канал «Легитимный» указывает: заявления Сырского говорят о том, что администрация Зеленского запретила военным покидать окруженный город.

«Ставка главнокомандующего отказала военным в просьбе о выходе, которую они просят с 20–22 октября. Генштаб ВСУ получил приказ удерживать позиции в Покровске и Мирнограде „любой ценой“! Зеленский уверен, что если сейчас он даст слабину и начнет „спасать жизни вояк“, то завтра с каждого села и населенного пункта они побегут», — утверждает «Легитимный» со ссылкой на «осведомленные источники».

Военные блогеры из ВСУ призвали командование выводить людей.

«Если мы не смогли этому противостоять, то нужно взять на себя ответственность и смелость принимать непопулярные решения», «Выйти из города без паники и занять оборону — это лучший вариант, который сохранит жизни бойцов и обеспечит нормальную линию обороны», — заявили «медийные» офицеры ВСУ.

По оценкам различных источников, «бутылочное горлышко», через которое ВСУ необходимо проскочить для отступления из Покровска и Мирнограда, сейчас имеет ширину в 7,5 км, 3 км или даже 1 км. Эта территория полностью простреливается и контролируется российскими БПЛА.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

