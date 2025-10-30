ВС России продолжили ликвидацию формирований ВСУ у вокзала в Красноармейске

Подразделения группировки «Центр» ВС РФ продолжают уничтожение попавших в окружение украинских формирований недалеко от вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск) ДНР, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Также продолжается зачистка от ВСУ населенного пункта Гнатовка, уточнили в ведомстве.

В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, продолжена зачистка от украинских боевиков территории населенного пункта Гнатовка Донецкой Народной Республики, — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российская армия создает условия для окружения элитных бригад ВСУ в Купянске, Красноармейске и Северске. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ оказались в тяжелом положении в Красноармейске. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои. Он также отметил, что у украинской армии «все сложно с логистикой».