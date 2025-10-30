Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:07

Раскрыто, кто из головорезов ВСУ может оказаться в котле в Покровске

Военэксперт Леонков: элитная бригада ВСУ может оказаться в котле в Покровске

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Российская армия создает условия для окружения элитных бригад головорезов Вооруженных сил Украины в котлах в Купянске, Покровске (Красноармейске) и Северске, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, уничтожение таких подготовленных формирований является приоритетной задачей для ВС РФ.

Хорошо, если [в котлах в Купянске, Покровске и Северске] окажется элитная бригада ВСУ. Это как раз самый дорогой ресурс у украинцев, те самые головорезы, которые умеют сражаться, с которыми всегда трудно. Но были сведения о том, что из некоторых котлов «элите» удавалось выскользнуть, и ее меняли на тех, кого мобилизовали на улицах Украины. Их еще называют «пушечное мясо». Все равно это потери большие, они будут исчисляться десятками тысяч погибших, — пояснил Леонков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ оказались в тяжелом положении в Покровске. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои. Он также отметил, что у украинской армии «все сложно с логистикой».

