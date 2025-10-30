Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 12:14

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Минобороны РФ: ВС России освободили Красногорское в Запорожской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях приняли участие бойцы группировок войск «Восток» и «Запад».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российская армия освободила поселок городского типа Вишневое в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли населенный пункт под контроль.

До этого ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что российские бойцы взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольное в Запорожье. Задачу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

Россия
Минобороны РФ
Запорожская область
Украина
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ей невероятно повезло»: критик высказалась о новом гендире МХАТ
Вице-премьер заявил о сигналах с Запада по восстановлению контактов с РФ
Песков заявил о преодолении «болезней прошлого» в «Роснано»
Стало известно, кто возглавит театр кукол им. Образцова
Голые супруги устроили бои на проезжей части
Стало известно, могут ли Усольцевы оставаться в живых спустя месяц без еды
«Так даже животное не поступит»: убийцу девочки приговорили к пожизненному
Политолог ответил, зачем США просят КНР урегулировать конфликт на Украине
Песков раскрыл, поступили ли от США предложения по вопросу ДСНВ
В Кремле не знали о планах Трампа на ядерные испытания
Песков не подтвердил экспертные контакты России и США о ядерном разоружении
Кардиолог объяснил, как поддержать здоровье сосудов
В Кремле надеются, что Трамп правильно проинформирован об испытаниях России
Садовые работы в ноябре: готовим участок к зиме правильно и просто
Песков раскрыл, назначены ли переговоры Путина с Си Цзиньпином
В Кремле отреагировали на заявления Трампа об испытании ядерного оружия
В Кремле рассказали, находятся ли в тупике переговоры России и США
Песков заявил, что испытания «Буревестника» не относятся к ядерным
В Британии призвали к срочным переговорам США и России
Песков рассказал об ответе России на нарушение ядерного моратория
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.