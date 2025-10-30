Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО Минобороны РФ: ВС России освободили Красногорское в Запорожской области

Российские военные освободили Красногорское в Запорожской области и Садовое в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операциях приняли участие бойцы группировок войск «Восток» и «Запад».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> освободили населенный пункт Красногорское Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее в военном ведомстве заявили, что российская армия освободила поселок городского типа Вишневое в Днепропетровской области. Успех операции обеспечили подразделения группировки войск «Восток». Бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ и взяли населенный пункт под контроль.

До этого ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. В Минобороны сообщили, что российские бойцы взяли под контроль Егоровку в Днепропетровской области, Новониколаевку и Привольное в Запорожье. Задачу выполнили подразделения Восточной группировки войск.

26 октября начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.