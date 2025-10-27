Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 12:25

Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО

Минобороны: ВС России освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Егоровке в Днепропетровской области, а также Новониколаевке и Привольном в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в сложном положении в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.

