Российские войска освободили три населенных пункта в зоне СВО Минобороны: ВС России освободили Новониколаевку, Привольное и Егоровку

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили еще три населенных пункта в зоне специальной военной операции, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, речь идет о Егоровке в Днепропетровской области, а также Новониколаевке и Привольном в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Новониколаевка и Привольное Запорожской области, а также Егоровка Днепропетровской области, — сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины оказались в сложном положении в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики. По его словам, в городе и окрестностях идут жесткие бои.

До этого начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова (украинское название — Мирноград) в ДНР. В кольце, по его словам, находится 31 батальон.