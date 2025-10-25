Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 18:03

Стало известно о начале финальной битвы за Покровскую агломерацию

Российские войска начали финальное сражение за Покровскую агломерацию

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска начали финальное сражение за Красноармейск и Димитров (украинские названия — Покровск и Мирноград) и всю Покровско-Мирноградскую агломерацию в ДНР, пишет издание «Военная хроника». По его информации, во втором городе идет продвижение к шахте № 5, которая является доминирующей высотой в населенном пункте. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Финальное сражение за Покровск-Мирноград. <…> Покровско-Мирноградская агломерация переходит под контроль российской армии, — сказано в материале.

В публикации говорится, что российская армия в Красноармейске тем временем зачищает территории вдоль железной дороги в центре города и добивает последние опорные пункты ВСУ около села Троянды неподалеку от райцентра. Авторы называют важным успехом прорыв войск в районе поселка Рог, мясокомбината и завода пылеподавления.

Логистика ВСУ в коллапсе, поступают сообщения о разрозненных группах пехоты противника, которые выходят из города на север и на запад, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска полностью прорвана оборона ВСУ. Источник российских силовых структурах пояснял, что в настоящее время российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Министерстве обороны РФ информацию также не комментировали.

