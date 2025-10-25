Оборона ВСУ пала у одного из ключевых городов в ДНР

Оборона ВСУ пала у одного из ключевых городов в ДНР ТАСС: под Красноармейском рухнула оборона ВСУ

Оборона ВСУ на южном и юго-восточном направлениях Красноармейска в Донецкой Народной Республике полностью прорвана, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что в настоящее время российские войска расширяют плацдарм на этом участке фронта. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Оборона противника на юге и юго-востоке города [Красноармейска] рухнула, — сообщили там.

Тем временем начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировки войск «Центр» в районе Красноармейска. Он отметил успехи соединения в освобождении ДНР.

Ранее в российских силовых структурах рассказали, что в Харьковской области было уничтожено крупное скопление военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Противник потерял около взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

До этого российские военные применили нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций из Павловки. Командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель сообщил, что в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.