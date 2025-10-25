Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 09:42

Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области

ВС России массированным ударом ликвидировали бригаду ВСУ в Харьковской области

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В Харьковской области было уничтожено крупное скопление военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Противник потерял около взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что российские военные применили нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций из Павловки. Командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель сообщил, что в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

До этого стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военкор Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, где находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.

Харьковская область
ВСУ
ВС РФ
СВО
РСЗО
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке
Жене Макрона случайно дали мужское имя на государственном сайте
В Новосибирске произошло смертельное ДТП
В Белоруссии возникла очередь из 1,6 тыс. фур на границе
В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию за счет стажа до 1997 года
Секрет сочной долмы в виноградных листьях с правильной начинкой и соусом
В отношениях России и Индии заметили новые ноты после угроз Трампа
ВСУ перебрасывают в Сумскую область подразделения с БПЛА
Месси обновил рекорд MLS
«Уведомления не было»: Минск ответил на закрытие погранпереходов Литвой
Спасатель выдвинул неожиданную версию о пропавшей в тайге семье Усольцевых
Дмитриев рассказал, что в США не знают о желании России вступить в НАТО
Трамп заявил, что нарушение статус-кво вокруг Тайваня опасно для Китая
В Болгарии раскрыли, кто готов умирать за Украину
Три стакана, пять минут на подготовку — рецепт идеального пирога
Россиянин Демин отметился в игре с «Кливлендом», но «Бруклин» уступил
Эстонская компания прекратила обслуживание клиентов на русском языке
Дмитриев оценил соотношение госдолга России к ВВП
Российские военные ликвидировали бригаду ВСУ в лесах Харьковской области
Салат «Ежик» с копченой колбасой — король закусок для любого стола!
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.