В Харьковской области было уничтожено крупное скопление военнослужащих 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Противник потерял около взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники.

В лесном массиве возле Светличного Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление личного состава 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что российские военные применили нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций из Павловки. Командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель сообщил, что в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

До этого стало известно, что в Красноармейске военные ликвидировали подполковника ВСУ Андрея Боркова, занимавшегося вопросами связи и кибербезопасности. О его гибели рассказал военкор Евгений Поддубный. По словам журналиста, по пункту управления связью, где находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбой.