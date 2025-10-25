Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
25 октября 2025 в 06:17

«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ

Боец Метель: ВСУ в Павловке выкуривали с позиций бензином и дымовыми шашками

Дымовая шашка Дымовая шашка Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В ходе боев за населенный пункт Павловка военнослужащие ВС РФ применяли нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель. По его словам, в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

Однажды, когда украинских военных не удалось достать в укрытиях, российские военные сначала вывели из строя вражескую связь, уничтожив оборудование для работы радиостанций. После этого они пошли на решительные меры.

Ну, и так как не могли достать их, они просто взяли, бензином облили, ветками закидали и начали выкуривать их оттуда, — сказал командир.

Ранее военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что новые российские авиабомбы с реактивным двигателем дадут возможность наносить удары вглубь Сумской и Запорожской областей. По его словам, усовершенствование снарядов также позволит обходить системы противовоздушной обороны.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в советских арсеналах когда-то хранились десятки тысяч фугасных авиабомб, однако с началом СВО эти боеприпасы обрели актуальность. По его словам, на Западе они вызывают большой интерес из-за своей дешевизны и простоты в применении.

Запорожье
штурмовики
ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев рассказал о «большом желании» Уиткоффа насчет России
Раскрыты последствия массированной атаки ВСУ на Волгоградскую область
Минимум ингредиентов: готовим пышные оладьи на молоке — быстрый завтрак
В громком деле о хищениях у бойцов СВО появились новые фигуранты
Морозы со снегопадами до −25, лето и +24: погода в РФ 27 октября — 2 ноября
«Будет больно»: в Бельгии оценили реакцию России на конфискацию активов
Артиллерия разнесла опорники ВСУ: успехи ВС РФ к утру 25 октября
«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ
Сытный завтрак для всей семьи: пышные оладьи из кабачков
Не котлеты и не пирожки! Белорусские смаженки с куриным фаршем — восторг!
Партию СРЗП может покинуть известный писатель
Календарь рыбака и охотника на сезон осень-зима — 2025–2026
Россиян предупредили, что грозит за установку новогодней елки в подъезде
К чему снится морковь: знаки удачи, здоровья и гармонии для мужчин и женщин
Фигурант дела о хищениях на укрепрайонах под Белгородом сдал подельника
Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян
Три российских аэропорта временно прекратили работу
К чему снится мороженое: узнайте, что обещает сладкое видение
Ученый предсказал возможный маневр объекта 3I/ATLAS в Солнечной системе
«Человек театра»: Прилепин о новом назначении коллеги из МХАТа
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.