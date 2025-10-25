«Выкуривали»: бойцы ВС России применили нестандартные методы борьбы с ВСУ Боец Метель: ВСУ в Павловке выкуривали с позиций бензином и дымовыми шашками

В ходе боев за населенный пункт Павловка военнослужащие ВС РФ применяли нестандартные тактические приемы для вытеснения противника из укрепленных позиций, рассказал ТАСС командир штурмовой группы 5-й армии группировки «Восток» с позывным Метель. По его словам, в ход шли как подручные средства, так и специальные дымовые шашки.

Однажды, когда украинских военных не удалось достать в укрытиях, российские военные сначала вывели из строя вражескую связь, уничтожив оборудование для работы радиостанций. После этого они пошли на решительные меры.

Ну, и так как не могли достать их, они просто взяли, бензином облили, ветками закидали и начали выкуривать их оттуда, — сказал командир.

Ранее военный эксперт Борис Рожин выразил мнение, что новые российские авиабомбы с реактивным двигателем дадут возможность наносить удары вглубь Сумской и Запорожской областей. По его словам, усовершенствование снарядов также позволит обходить системы противовоздушной обороны.

До этого депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в советских арсеналах когда-то хранились десятки тысяч фугасных авиабомб, однако с началом СВО эти боеприпасы обрели актуальность. По его словам, на Западе они вызывают большой интерес из-за своей дешевизны и простоты в применении.