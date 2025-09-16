Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:51

В Госдуме объяснили интерес Запада к российским ФАБ

Депутат Журавлев: Запад удивляют дешевизна и простота российских ФАБ

Авиабомбы ФАБ-500 Авиабомбы ФАБ-500 Фото: РИА Новости

Когда-то в советских арсеналах хранились десятки тысяч фугасных авиабомб (ФАБ), однако с началом СВО эти боеприпасы получили новую жизнь, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, сегодня эти бомбы вызывают бурный интерес на Западе благодаря своей дешевизне и простоте в использовании.

В арсеналах СССР хранились десятки тысяч ФАБ, но новую жизнь бомба получила с началом СВО, когда российские инженеры придумали для нее системы планирования — то есть фактически превратили в управляемую ракету: запускать можно издалека, направлять — куда нужно. При этом ФАБ по-прежнему дешевы в производстве и просты в использовании — это, очевидно, и удивляет западных экспертов, — пояснил парламентарий.

Журавлев отметил, что советские ФАБ сильно отличались от нынешних.

Прежде эти боеприпасы были неуправляемыми и с борта самолета лишь падали вертикально вниз. Таким образом и бомбардировщик подставляется под огонь вражеской ПВО, и меткость оставляет желать лучшего, даже поправки на ветер приходилось учитывать, — добавил он.

Ранее журналисты The National Interest высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По словам аналитиков, боеприпасы дешевы в производстве и способны привести к масштабным разрушениям.

авиабомбы
Алексей Журавлев
Госдума
оружие
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
Елена Васильченко
Е. Васильченко
