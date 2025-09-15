Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 20:15

В США заинтересовались дешевым и смертоносным оружием России

TNI: ФАБ-500 может нанести масштабное поражение противнику

Неуправляемая авиационная бомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) Неуправляемая авиационная бомба ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Журналисты The National Interest (TNI) высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По словам аналитиков, боеприпасы дешевы в производстве и способны привести к масштабным разрушениям.

Простота комплекта, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам [бомб], позволила наладить массовое производство, и, как сообщается, Россия производит тысячи УМПК ежемесячно, — уточнили аналитики.

Журналисты отметили, что в сравнении с крылатыми ракетами вроде Х-101 стоимость УМПК минимальная. По их данным, бомба с комплектом наведения стоит менее $20 тыс. В то же время, высокая эффективность ФАБ-500 была доказана в ходе СВО, добавили аналитики.

Ранее журналисты отметили, что российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) способна уничтожить США. По мнению аналитиков, такой боеприпас воплощает логику холодной войны, предполагающую, что безопасность достигается за счет развертывания настолько мощного оружия, что возмездие становится неизбежным.

США
бомбы
Россия
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.