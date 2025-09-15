В США заинтересовались дешевым и смертоносным оружием России TNI: ФАБ-500 может нанести масштабное поражение противнику

Журналисты The National Interest (TNI) высоко оценили российские фугасные авиабомбы ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). По словам аналитиков, боеприпасы дешевы в производстве и способны привести к масштабным разрушениям.

Простота комплекта, который может быть адаптирован к обширным существующим российским запасам [бомб], позволила наладить массовое производство, и, как сообщается, Россия производит тысячи УМПК ежемесячно, — уточнили аналитики.

Журналисты отметили, что в сравнении с крылатыми ракетами вроде Х-101 стоимость УМПК минимальная. По их данным, бомба с комплектом наведения стоит менее $20 тыс. В то же время, высокая эффективность ФАБ-500 была доказана в ходе СВО, добавили аналитики.

Ранее журналисты отметили, что российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) способна уничтожить США. По мнению аналитиков, такой боеприпас воплощает логику холодной войны, предполагающую, что безопасность достигается за счет развертывания настолько мощного оружия, что возмездие становится неизбежным.