15 сентября 2025 в 15:27

Американцы испугались одного оружия России, способного уничтожить США

NI: российские баллистические ракеты могут полностью уничтожить США

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) с разделяющейся головной частью и блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) способна уничтожить США, поскольку может поражать обширные территории, заявил американский обозреватель Харрисон Касс в журнале The National Interest. По его мнению, такой боеприпас воплощает логику холодной войны, предполагающую, что безопасность достигается за счет развертывания настолько мощного оружия, что возмездие становится неизбежным.

РГЧ ИН представляет собой кульминацию определенной логики холодной войны: представления о том, что безопасность может быть достигнута путем развертывания такой подавляющей силы, что возмездие становится математически неизбежным. <...> Технология разделяющихся боеголовок позволяет одной ракете стереть с лица земли обширные территории планеты, — пишет аналитик.

Ранее журналисты этого издания отметили, что российские крылатые ракеты «Калибр» и Х-35 подтверждают статус РФ как крупной военной державы. В журнале подчеркнули их точность, технологичность и важность для проведения стратегических и тактических операций.

Кроме того, военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» существенно отличается от баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, эти ракеты предназначены для выполнения различных тактических задач и имеют разную конструкцию.

США
Россия
баллистические ракеты
оружие
