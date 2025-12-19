Новый год-2026
19 декабря 2025 в 16:34

В Госдуме объяснили, почему Украина не получит кредит на €90 млрд

Депутат Журавлев назвал пиар-акцией обещание ЕС дать Киеву кредит на €90 млрд

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Обещание Евросоюза предоставить Украине кредит на €90 млрд (8 трлн рублей) является не более чем пиар-акцией для демонстрации поддержки, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, европейские страны не имеют реальных возможностей для выделения такой «гигантской суммы» из-за собственного бюджетного дефицита.

€90 млрд, [которые ЕС пообещал передать Украине], — гигантская сумма, примерный годовой доход таких стран, как Португалия или Греция. Учитывая общий бюджетный дефицит практически всех европейских государств, совершенно непонятно, откуда они намереваются эти деньги взять. Скорее всего, из ниоткуда. То есть все это — не более чем сотрясание воздуха, очередная пиар-акция, которая должна убедить публику в том, что структуры ЕС по-прежнему поддерживают Украину, — пояснил Журавлев.

Он добавил, что подобная ситуация уже имела место при объявлении других проектов помощи Киеву, которые не были подкреплены реальными ресурсами. Депутат также обратил внимание на невозможность быстрого перераспределения даже замороженных российских активов из-за отсутствия консенсуса среди самих европейских государств.

Ситуация с передачей Украине €90 млрд похожа на подписание в Париже соглашения о поставках для ВСУ французских истребителей. Тогда обе стороны прекрасно понимали, что ни денег, ни самолетов просто не существует в природе. На фоне сотрясающего киевский режим коррупционного скандала эти сообщения звучат тем более карикатурно — сколько Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) и компании ни давай, большая часть все равно осядет в их личных карманах. ЕС и рад бы слить туда замороженные российские активы, но тут даже среди своих никак не удается найти консенсус. €90 млрд — просто красивая цифра, которая так и останется в словах, — резюмировал Журавлев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Киев может незаконно присвоить часть финансовой помощи от Евросоюза в размере €90 млрд. По его словам, в будущем лица, причастные к хищению, будут привлечены к ответственности.

