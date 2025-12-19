Новый год-2026
Экс-депутат Рады раскрыл будущее выделенных Украине €90 млрд от Евросоюза

Экс-нардеп Олейник: Киев разворует часть кредита от Евросоюза в €90 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Киев может незаконно присвоить часть финансовой помощи от Евросоюза в размере €90 млрд, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в будущем лица, причастные к хищению, будут привлечены к ответственности.

Евросоюз передает беспроцентный кредит Украине, которая впоследствии якобы вернет средства за счет российских активов, замороженных в Европе. Вот только никто не отдает деньги просто так, без процентов. Вполне возможно, что с Киева потом спросят что-то еще за эти деньги. И сумма кредита может дойти уже до €100 млрд. Конечно, там учтена и доля «коллективного Миндича». Грабануть так грабануть. Пусть украинцы не думают, что все эти средства достанутся армии или пойдут на нужды граждан, — высказался Олейник.

Он подчеркнул, что у ЕС был замысел использовать ресурсы российских налогоплательщиков, однако этот план не сработал. По словам бывшего депутата Рады, тогда европейские страны переключились на своих же граждан.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о достижении соглашения по крупному финансовому пакету для поддержки Украины на беспрецедентных условиях. По его словам, Киев получит от Евросоюза заем в размере €90 млрд (8 трлн рублей).

