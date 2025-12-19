Украина получит заем на €90 млрд от Евросоюза Мерц: Евросоюз займет Украине €90 млрд на два года под ноль процентов

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о согласовании крупного финансового пакета поддержки Украины, который будет иметь беспрецедентные условия. По итогам первого дня саммита Европейского союза он сообщил, что Украина получит от ЕС заем в размере €90 млрд (8 трлн рублей).

Эти средства должны покрыть военные и бюджетные потребности Украины на ближайшие два года — 2026 и 2027. Однако ключевым и наиболее жестким условием является механизм возврата этих средств.

Финансовый пакет для Украины окончательно согласован. Как я и призывал, Украине предоставляется беспроцентный кредит в размере €90 млрд. Эти средства достаточны для покрытия военных и бюджетных потребностей Украины на ближайшие два года, — заявил Мерц журналистам по итогам первого дня саммита ЕС.

Замороженные активы России останутся заблокированными. Евросоюз заявляет, что Украина должна будет вернуть кредит только после того, как Россия «выплатит репарации». В случае же, если Москва этого не сделает, Брюссель в «полном соответствии с международным правом» оставляет за собой право использовать заблокированные российские активы для погашения задолженности по этому кредиту.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любые санкции наносят вред налаживанию отношений. Так пресс-секретарь прокомментировал сообщение западных СМИ о планах США ввести новые ограничения против энергетического сектора России. По словам Пескова, в Кремле осведомлены о планах Белого дома.