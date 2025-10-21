Названы регионы, которые может поразить новая российская реактивная бомба

Новые ФАБ дадут возможность российским военным наносить удары вглубь Сумской и Запорожской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Борис Рожин. По его словам, усовершенствование бомб позволит обходить системы противовоздушной обороны.

Это [модернизация бомбы] дает возможность на большой дистанции наносить удары, не входя в зону ПВО, вглубь Сумской, Черниговской, Запорожской областей, а также простреливать Днепропетровскую область. Фактически все прилегающие области становятся подвержены таким ударам, что серьезно расширяет цели, которые могут быть поражены этими средствами. Обычные меры защиты от дронов уже не спасут, если туда будут прилетать боеприпасы типа ФАБ-500, — пояснил Рожин.

Он подчеркнул, что благодаря модернизации конструкции бомба стала высокоточной. По словам эксперта, это позволит увеличить дальность полета, а реактивный двигатель, в свою очередь, обеспечит возможность преодолевать значительные расстояния. При этом, заключил Рожин, в качестве боеприпаса используется классический отечественный снаряд.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что в советских арсеналах когда-то хранились десятки тысяч фугасных авиабомб, однако с началом СВО эти боеприпасы обрели актуальность. По его словам, на Западе они вызывают большой интерес из-за своей дешевизны и простоты в применении.