В Красноармейске был ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков, который также занимался вопросами связи и кибербезопасности, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, по пункту управления связью, в котором находился военачальник, был нанесен удар фугасной авиационной бомбы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В зоне СВО ликвидирован подполковник ВСУ Андрей Борков. Прилет ФАБа в окрестностях Красноармейска сложил пункт управления связью, где и находился старший офицер войск связи и кибербезопасности ВСУ, — написал он.

Военкор добавил, что этот род войск активно поддерживают западные союзники Киева. По словам Поддубного, к ним относятся Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.

Ранее армии России при помощи авиабомбы ФАБ-3000 удалось уничтожить высокопоставленных офицеров 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. В момент прилета они находились в командном пункте. Среди ликвидированных также числятся иностранные инструкторы.