25 октября 2025 в 11:07

Герасимов отметил успехи на ключевом направлении в зоне СВО

Герасимов отметил успехи группировки «Центр» под Красноармейском

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов проверил ход выполнения задач группировки войск «Центр» в районе Красноармейска, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минобороны России. Он отметил успехи соединения в освобождении Донецкой Народной Республики.

Начальник Генерального штаба подвел промежуточные итоги с командованием группировки войск «Центр», отметив успехи в освобождении Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Герасимов посетил передовые пункты управления «Центра», мотострелковые подразделения и морскую пехоту. Ему представили доклады от командующего армией, командиров и других начальников об успехах группировки войск.

Ранее стало известно, что ежемесячно Вооруженные силы Украины теряют ранеными и погибшими порядка 500 операторов дронов. По информации журналистов, на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых БПЛА и операторами.

До этого Герасимов отметил, что украинские войска не способны вести наступательные действия. Противник сосредоточен только на удержании имеющихся рубежей, используя наиболее боеспособные части для «затыкания дыр».

