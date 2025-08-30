День знаний — 2025
30 августа 2025 в 16:32

Герасимов уличил командование ВСУ в попытках «заткнуть дыры»

Герасимов: ВСУ перебрасывают силы с одного кризисного направления на другое

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: МО РФ

Командованию Вооруженных сил Украины приходится перебрасывать силы с одного кризисного направления на другое, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, весной и летом противник пытался замедлить наступление, но понес серьезные потери.

ВСУ вынуждены перебрасывать наиболее боеспособные подразделения с одного кризисного направления на другое для затыкания дыр, — отметил Герасимов.

Начальник Генштаба также подчеркнул, что сейчас инициатива полностью на стороне российских войск. Он добавил, что успех обеспечивают своевременные поставки оружия, техники и боеприпасов промышленностью.

Ранее Минобороны сообщило, что за минувшую неделю ВС РФ нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам противника. Целями авиации и ракетных войск стали предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктура ВСУ.

Также в МО отметили, что российские военнослужащие за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным ведомства, четыре населенных пункта взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

Валерий Герасимов
ВСУ
ВС РФ
Украина
СВО
