ВС России разнесли украинского «Нептуна» и другие объекты ВСУ МО РФ сообщило о семи групповых ударах по военным объектам Украины за неделю

За минувшую неделю Вооруженные силы России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам противника, сообщило Министерство обороны РФ. Целями авиации и ракетных войск стали предприятия военно-промышленного комплекса и инфраструктура ВСУ.

В числе пораженных целей значатся склады хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан», а также ракетный комплекс «Нептун». Кроме того, были уничтожены военные авиабазы и нефтебаза, обеспечивавшая горючим украинские подразделения.

Также точным попаданиям подверглись пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Удары были нанесены и по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ заявили, что военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. По данным ведомства, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.