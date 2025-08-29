Названо число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО за неделю ВС России освободили шесть населенных пунктов за прошедшую неделю

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения спецоперации, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, четыре населенных пункта были взяты под контроль в ДНР и два — в Днепропетровской области Украины.

[Российские] подразделения <…> решительными действиями освободили населенные пункты Среднее, Клебан-Бык, Нелеповка, Филия, Первое Мая и Запорожское, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российская армия установила контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, данная трасса активно использовалась ВСУ для транспортного обеспечения и переброски сил. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого стало известно, что больше 30 боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были уничтожены при попытке эвакуации в районе водохранилища Клебан-Бык в ДНР. Дроноводы ВС РФ дождались прибытия эвакуационных лодок ВСУ и атаковали их беспилотниками. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.