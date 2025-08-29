Бойцы ликвидировали более 30 угодивших в котел в ДНР «азовцев»

Больше 30 боевиков из украинского формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были уничтожены при попытке эвакуации в районе водохранилища Клебан-Бык в ДНР, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, противник попал в котел. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.
Отмечается, что дроноводы Южной группировки российских войск зафиксировали передвижение украинских солдат на другом конце водохранилища. Военнослужащие ВС РФ заняли позиции, дождались прибытия эвакуационных лодок и атаковали их беспилотниками. В результате эвакуация сорвалась — ликвидированы минимум 30 боевиков, часть «азовцев» скрылась в лесополосе.
По словам источника, ВСУ вынуждены эвакуировать своих сослуживцев из-за отступления на боковых флангах участка — с Александро-Калиново к Константиновке. С другой стороны, севернее Клебан-Быка, фронтально наступает российская армия и отрезает врага от сухопутных путей.
Ранее сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.