29 августа 2025 в 09:44

Бойцы ликвидировали более 30 угодивших в котел в ДНР «азовцев»

Mash: ВС России уничтожили больше 30 боевиков «Азова» у Клебан-Быка в ДНР

Фото: МО РФ

Больше 30 боевиков из украинского формирования «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были уничтожены при попытке эвакуации в районе водохранилища Клебан-Бык в ДНР, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, противник попал в котел. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

Отмечается, что дроноводы Южной группировки российских войск зафиксировали передвижение украинских солдат на другом конце водохранилища. Военнослужащие ВС РФ заняли позиции, дождались прибытия эвакуационных лодок и атаковали их беспилотниками. В результате эвакуация сорвалась — ликвидированы минимум 30 боевиков, часть «азовцев» скрылась в лесополосе.

По словам источника, ВСУ вынуждены эвакуировать своих сослуживцев из-за отступления на боковых флангах участка — с Александро-Калиново к Константиновке. С другой стороны, севернее Клебан-Быка, фронтально наступает российская армия и отрезает врага от сухопутных путей.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВСУ
ДНР
Азов
боевики
