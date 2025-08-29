Вооруженные силы России установили контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. Данная трасса активно использовалась противником для транспортного обеспечения и переброски сил. Министерство обороны РФ пока не комментировало эти сведения.

Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем, — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что успешное завершение данной операции создает серьезные логистические трудности для украинской группировки войск. По его словам, перехват этого пути сообщения существенно затрудняет снабжение и маневры сил ВСУ на всем северном участке фронта.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.