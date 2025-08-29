День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 12:09

Российские войска взяли под контроль ключевую трассу снабжения ВСУ

Кимаковский: ВС России перехватили контроль над дорогой Доброполье — Краматорск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы России установили контроль над стратегически важной автомобильной магистралью, связывающей Доброполье и Краматорск в Донецкой Народной Республике, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС. Данная трасса активно использовалась противником для транспортного обеспечения и переброски сил. Министерство обороны РФ пока не комментировало эти сведения.

Трасса снабжения противника, которая соединяет Доброполье и Краматорск, теперь под нашим контролем, — сказал Кимаковский.

Он уточнил, что успешное завершение данной операции создает серьезные логистические трудности для украинской группировки войск. По его словам, перехват этого пути сообщения существенно затрудняет снабжение и маневры сил ВСУ на всем северном участке фронта.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках линии фронта в зоне СВО украинские войска были вынуждены отступить на расстояние до 10 километров. По данным российских силовых структур, оборона ВСУ утратила целостность в Харьковской области и ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Россия
ДНР
ВС РФ
ВСУ
Краматорск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Профессор описал, каким может стать будущее благодаря нейросетям
В США назвали Щедрина культурной иконой России
Подростки начала держать в страхе целый двор
В Китае рассказали, как Россия спасет страну своими авиадвигателями
Раскрыта личность ликвидированного под Сумами офицера эстонского спецназа
Назван главный раздражитель Трампа
Мотоциклист на огромной скорости влетел в иномарку и не выжил
В МИД России объяснили, чем не должны быть гарантии безопасности Украине
Новые законы с 1 сентября 2025 года: что изменится в жизни россиян
Самолет из Читы экстренно сел из-за ложного срабатывания сигнализации
Россиян предупредили, чем грозит грибок на обогревателе
Расчленившего сожительницу неплательщика алиментов отдали под суд
Готовим как в Грузии: рецепт соуса ткемали с фейхоа и мятой
«Изнасилование и инцест»: педофила задержали за нападение на родственницу
Тренировки начинались с поцелуя: педофил устроился на работу в бассейн
Психолог объяснила интерес детей к лабубу
Мужчина остался без кроссовок Balenciaga после споров с проституткой
Подросток помог силовикам разработать спецоперацию по поимки педофила
Ликвидирован ударный кулак «Азова» под Красным Лиманом
Тренер оценил возможность назначения Моуриньо в «Спартак» вместо Станковича
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.