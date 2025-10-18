Раскрыто, сколько операторов дронов теряют ВСУ каждый месяц ТАСС: каждый месяц ВСУ теряют ранеными и погибшими около 500 операторов дронов

Ежемесячно Вооруженные силы Украины теряют ранеными и погибшими порядка 500 операторов дронов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника, на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых БПЛА и операторов.

Число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряют ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовят около 300, — сообщил источник.

Ранее бывший глава британского Генерального штаба Дэвид Ричардс заявил, что украинской армии не по силам одолеть российские войска. По его словам, Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой. Он считает, что западные союзники дали стране «ложную надежду» и что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о разрушении опорных позиций, ангаров с бронетехникой и пунктов штурмовиков противника. Он также рассказал, что украинские военные мечтали прорвать российскую линию обороны.