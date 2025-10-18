Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 21:11

Раскрыто, сколько операторов дронов теряют ВСУ каждый месяц

ТАСС: каждый месяц ВСУ теряют ранеными и погибшими около 500 операторов дронов

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Ежемесячно Вооруженные силы Украины теряют ранеными и погибшими порядка 500 операторов дронов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По словам собеседника, на Украине сложился дисбаланс между количеством производимых БПЛА и операторов.

Число украинских специалистов БПЛА стремительно снижается на фоне эффективной работы российского центра беспилотных систем «Рубикон». В среднем ВСУ теряют ранеными и погибшими в месяц около 500 операторов, но готовят около 300, — сообщил источник.

Ранее бывший глава британского Генерального штаба Дэвид Ричардс заявил, что украинской армии не по силам одолеть российские войска. По его словам, Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой. Он считает, что западные союзники дали стране «ложную надежду» и что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о разрушении опорных позиций, ангаров с бронетехникой и пунктов штурмовиков противника. Он также рассказал, что украинские военные мечтали прорвать российскую линию обороны.

ВСУ
дроны
операторы
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев забил невероятный гол с нулевого угла в матче ЦСКА
Трое мужчин открыли стрельбу в кафе из-за долгового спора
На Украине возмутились новым военным реформам Сырского
Snapchat уличили в распространении опасной информации об оружии
Авиадиспетчер рассказал, как вулкан Килауэа на Гавайях повлиял на полеты
В Чернигове заброшенный сквер на окраине переименовали в честь Трампа
В силовых структурах России высказались о целостности ВСУ
Финляндия раскрыла свою позицию по вопросу допуска российских лыжников
Раскрыто, сколько операторов дронов теряют ВСУ каждый месяц
В МАГАТЭ рассказали, сколько займет подключение ЗАЭС к электропитанию
Дочь Федосеевой-Шукшиной высказалась об экстренной операции матери
Разнявший драку детей в Москве мужчина попал в поле зрения полиции
Горничную спа-салона задержали с наркотиками в нижнем белье
Российский регион полностью избавится от алкомаркетов
Израильский дрон атаковал экскаватор в Ливане
На Западе раскрыли, кто выиграет от встречи Путина и Трампа
В Германии оценили перспективы тоннеля между РФ и США
Дрель или перфоратор: что выбрать для ремонта стен и не прогадать
В Запорожье произошел взрыв
Полиция задержала предполагаемого исполнителя нападения на Шевыреву
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.