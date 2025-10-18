Экс-глава Генштаба Британии заявил, что ВСУ обречены на поражение Экс-глава британского Генштаба Ричардс: Украина не сможет победить Россию

Украинской армии не по силам одолеть российские войска, поэтому Киеву следует сесть за стол переговоров с Москвой, заявил бывший глава британского Генерального штаба Дэвид Ричардс в интервью The Independent. Он уверен, что стране дали «ложную надежду» западные союзники.

Украина не сможет победить в конфликте с Россией и должна сесть за стол переговоров, — высказался эксперт.

Ричардс подчеркнул, что вариант размещения войск Альянса неприемлем, поскольку для Запада этот конфликт не является «экзистенциальным вопросом». Он также добавил, что никакие поставки оружия и других ресурсов не изменят текущее положение ВСУ на фронте.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что украинские войска не способны вести наступательные действия. Противник сосредоточен только на удержании имеющихся рубежей, используя наиболее боеспособные части для «затыкания дыр».

Другой британский военный эксперт Александр Меркулис уверен, что российским военным по силам окружить все украинские силы. Они могут загнать в котлы оставшиеся в Донбассе украинские подразделения в двух городах — Славянске и Краматорске.