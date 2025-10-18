Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 09:32

В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе

Военный эксперт Меркурис: ВС РФ могут загнать ВСУ в огромный котел в Донбассе

ВС Украины ВС Украины Фото: James Sprankle/dpa/Global Look Press

Российским военным по силам окружить все украинские силы, дислоцированные в Донбассе, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске.

Таким образом, будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе, — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что военным специалистам легко понять, как российские силы могут создать такое окружение. По его оценке, речь может идти о десятках тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее британский эксперт предупредил, что отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») может положить конец политической карьере украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией лишает смысла встречу глав государств.

До того помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ Владимир Путин в беседе с Трампом предупредил о негативных последствиях поставок ракет Киеву. По его словам, передача «Томагавков» создаст препятствия для мирного урегулирования украинского кризиса.

ВСУ
ВС РФ
СВО
Украина
Донбасс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых
«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА
«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября
Сухоруков вышел на связь после слухов о подозрении на онкологию
Стало известно о ликвидации бросившей сына «валькирии Зеленского»
Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина
Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки
Бесправник на иномарке переехал лежавшего на дороге пешехода
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ
Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ
Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября
Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном
Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»
Протоиерей назвал самый страшный грех современности
Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь
Названы самые смешные названия деревень России
Британский премьер провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.