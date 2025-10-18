В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе

В Британии дали неутешительный прогноз для остатков ВСУ в Донбассе Военный эксперт Меркурис: ВС РФ могут загнать ВСУ в огромный котел в Донбассе

Российским военным по силам окружить все украинские силы, дислоцированные в Донбассе, предположил британский геополитический аналитик Александр Меркурис. В эфире своего YouTube-канала он заявил, что российские войска могут окружить все оставшиеся в Донбассе украинские силы в двух городах — Славянске и Краматорске.

Таким образом, будет создан не маленький, а огромный котел для всей украинской армии, которая держится в Донбассе, — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что военным специалистам легко понять, как российские силы могут создать такое окружение. По его оценке, речь может идти о десятках тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее британский эксперт предупредил, что отказ президента США Дональда Трампа передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк») может положить конец политической карьере украинского президента Владимира Зеленского. Эксперт считает, что нежелание администрации США обострять отношения с Россией лишает смысла встречу глав государств.

До того помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что глава РФ Владимир Путин в беседе с Трампом предупредил о негативных последствиях поставок ракет Киеву. По его словам, передача «Томагавков» создаст препятствия для мирного урегулирования украинского кризиса.