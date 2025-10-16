Путин предостерег Трампа от поставок ракет Tomahawk Украине Ушаков: Путин объяснил Трампу, что ракеты Tomahawk не изменят ход СВО

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что поставка Киеву ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, информировал помощник главы государства Юрий Ушаков. Помимо этого, передача оружия помешает мирному урегулированию украинского конфликта.

Путин повторил свой тезис, что Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя, но ущерб отношениям между нашими странами это все нанесет существенный, — рассказал дипломат.

По словам Ушакова, Трамп пообещал учесть соображения Путина во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помощник российского президента также назвал разговор двух лидеров весьма полезным. Они договорились оставаться на связи.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию конфликта на Украине. Она подчеркнула, что предстоящие переговоры с Зеленским станут логическим продолжением диалога с Путиным.

Позже Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с Путиным. По его словам, переговоры пройдут в Будапеште, где президенты обсудят окончание украинского конфликта.