Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News. Она подчеркнула, что предстоящие переговоры республиканца с украинским коллегой Владимиром Зеленским станут логическим продолжением диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается войны между Россией и Украиной, президент по-прежнему искренне стремится ее завершить, — сказала она.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с российским лидером. По его словам, переговоры пройдут в Будапеште, где стороны обсудят окончание украинского конфликта.

Также стало известно, что телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом продлился около двух часов. Сам американский лидер подтвердил эту информацию в своей соцсети Truth Social. Он назвал переговоры с Путиным продуктивными.

До этого республиканец объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. По его словам, решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.