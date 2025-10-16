Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 21:43

Белый дом подтвердил желание Трампа урегулировать конфликт на Украине

Белый дом: Трамп продолжит содействовать урегулированию на Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shawn Thew/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию конфликта на Украине, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News. Она подчеркнула, что предстоящие переговоры республиканца с украинским коллегой Владимиром Зеленским станут логическим продолжением диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Что касается войны между Россией и Украиной, президент по-прежнему искренне стремится ее завершить, сказала она.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что договорился о новой встрече с российским лидером. По его словам, переговоры пройдут в Будапеште, где стороны обсудят окончание украинского конфликта.

Также стало известно, что телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом продлился около двух часов. Сам американский лидер подтвердил эту информацию в своей соцсети Truth Social. Он назвал переговоры с Путиным продуктивными.

До этого республиканец объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. По его словам, решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

