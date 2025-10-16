Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии Трамп намерен в будущем принять решение по просьбам Киева о дальнобойном оружии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

Данное заявление прозвучало накануне запланированной встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Трамп подтвердил, что обсуждение этого вопроса состоится в ходе встречи с политиком.

Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу, — передал Трамп журналистам.

Американский президент также сообщил, что практически завершил рассмотрение вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk. Однако он ожидает дополнительных разъяснений относительно планов их применения.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о негативных последствиях таких поставок для двусторонних отношений. Он отмечал, что использование этих ракетных систем невозможно без непосредственного участия американских военных специалистов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва попросила Вашингтон объяснить публикации о предоставлении Киеву данных разведки для ударов по объектам энергетики. По его словам, далеко не все из таких «ударов в колокол» со стороны СМИ подтверждаются. Однако РФ обратила на это внимание.