Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 00:54

Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии

Трамп намерен в будущем принять решение по просьбам Киева о дальнобойном оружии

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении рассмотреть вопрос о предоставлении Украине дальнобойных вооружений. Решение будет принято в будущем после соответствующего анализа всех обстоятельств.

Данное заявление прозвучало накануне запланированной встречи американского лидера с украинским президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Трамп подтвердил, что обсуждение этого вопроса состоится в ходе встречи с политиком.

Они хотят пойти в наступление, я приму решение по этому поводу, — передал Трамп журналистам.

Американский президент также сообщил, что практически завершил рассмотрение вопроса о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk. Однако он ожидает дополнительных разъяснений относительно планов их применения.

Президент России Владимир Путин неоднократно предупреждал о негативных последствиях таких поставок для двусторонних отношений. Он отмечал, что использование этих ракетных систем невозможно без непосредственного участия американских военных специалистов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва попросила Вашингтон объяснить публикации о предоставлении Киеву данных разведки для ударов по объектам энергетики. По его словам, далеко не все из таких «ударов в колокол» со стороны СМИ подтверждаются. Однако РФ обратила на это внимание.

Дональд Трамп
Украина
поставки
оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист раскрыл, в каком случае не нужно платить НДФЛ при продаже машины
«Учите историю»: в Госдуме указали на некомпетентность западных политиков
Экс-депутата Саратовской области осудили за гибель подростка
Трамп обрушил рынок своими заявлениями: кто и сколько на этом заработал
Юрист ответил, чем может обернуться применение звукового сигнала машины
«Окончательный крах»: на Западе оценили положение ВСУ в Донбассе
ДТП с автобусом в Приамурье обернулось гибелью пассажиров
Опасность атаки БПЛА объявлена в одном из регионов России
Фаза Луны сегодня, 16 октября: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
Доходы в РФ, мнение об СВО, конфликт с Пугачевой: как сейчас живет Брыльска
В зону СВО направилась новая группа бойцов из Чечни
Воспитательница наладила работу майнинг-фермы за счет субсидий
Приметы 16 октября: Денис Позимний — день защиты от лихорадок и сглаза
Представителя администрации задержали под Кировом во время преступления
Российский аэропорт попал под временные ограничения
Квартира в Монако, медитации в Перу, связь с Боней: как живет Марат Сафин
Трамп пообещал подумать насчет просьбы Киева об оружии
Село в Сумской области стало «черной дырой» для ВСУ
Гороскоп на 16 октября: Овнам — шопинг, Тельцам — скрытность
Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту
Дальше
Самое популярное
Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября
Россия

Уничтожение комплекса APKWS и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 14 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.