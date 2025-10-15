Лавров раскрыл суть одной просьбы России к США насчет Украины Лавров заявил, что РФ попросила США разъяснить сообщения о разведке для Киева

Москва попросила Вашингтон объяснить публикации о предоставлении Киеву данных разведки для ударов по объектам энергетики, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсант». По его словам, далеко не все из таких «ударов в колокол» со стороны СМИ подтверждаются. Однако РФ обратила на это внимание.

Поручил своим сотрудникам попросить американцев прокомментировать эти сообщения Financial Times, — подчеркнул Лавров.

Так министр ответил на вопрос, можно ли назвать «войной» президента США Дональда Трампа публикации Financial Times о том, что Белый дом якобы уже на протяжении нескольких месяцев поставляет Украине разведданные для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ. На вопрос, отреагировали ли уже США на данное обращение, Лавров объяснил, что прошло только «пару дней, когда это было опубликовано».

Ранее военный эксперт Алексей Анпилогов объяснил, почему передача разведданных Украине не обеспечит Киеву преимущества над ВС РФ. Аналитик убежден, что заявления Трампа на эту тему носят политический характер.