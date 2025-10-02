Военэксперт оценил заявление США о передаче разведданных Украине

Передача разведданных от США Украине не обеспечит Киеву военного преимущества над российскими войсками, заявил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд». По его оценке, заявления американского президента Дональда Трампа о передаче разведданных носят политический характер и направлены на создание «страхового полиса» от обвинений в возможном поражении Украины.

Российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании, – акцентировал Анпилогов.

Он отметил, что подход американской администрации представляет собой «вьетнамизацию» конфликта — стремление избежать прямого участия и финансовых затрат при сохранении влияния на развитие событий. При этом США уже давно делятся с Киевом разведывательной информацией, и новая инициатива не изменит ситуацию на фронте, объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому такая практика не является новшеством.