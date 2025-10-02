Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 17:54

Военэксперт оценил заявление США о передаче разведданных Украине

Военэксперт Анпилогов: Украина не получит преимуществ от разведданных США

ВС РФ ВС РФ Фото: МО РФ

Передача разведданных от США Украине не обеспечит Киеву военного преимущества над российскими войсками, заявил военный эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой «Взгляд». По его оценке, заявления американского президента Дональда Трампа о передаче разведданных носят политический характер и направлены на создание «страхового полиса» от обвинений в возможном поражении Украины.

Российская система ПВО и ПРО в значительной степени адаптировалась к ударам. Другими словами, противник – даже при помощи американской стороны – не сможет получить перевес в кампании, – акцентировал Анпилогов.

Он отметил, что подход американской администрации представляет собой «вьетнамизацию» конфликта — стремление избежать прямого участия и финансовых затрат при сохранении влияния на развитие событий. При этом США уже давно делятся с Киевом разведывательной информацией, и новая инициатива не изменит ситуацию на фронте, объяснил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон в режиме реального времени передает данные Киеву, поэтому такая практика не является новшеством.

военные эксперты
США
разведданные
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, чем Запад вызывает перенапряжение в мире
«Своих же под убой»: бригады ВСУ сдают войскам РФ координаты друг друга
«Воз и ныне там»: Песков рассказал о сложностях переговоров с Украиной
Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром
Путин одной русской пословицей дал отпор западной гегемонии
Звезда «Бригады» назвала главную формулу счастья
Зумерам дали совет, как не потерять деньги при инвестировании
«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме
Путин напомнил о двух попытках России вступить в НАТО
Как встать на биржу труда в Санкт-Петербурге: инструкция-2025
«Ставки чрезвычайно высоки»: Путин высказался о ситуации в мире
Итальянское блаженство: что такое граппа и как ее правильно пить
В Госдуме спрогнозировали рост вражды и конфликтов внутри ВСУ
У берегов Флориды обнаружен клад стоимостью $1 млн
В районе ТЦ «Жар-птица» в Нижнем Новгороде произошел пожар
Успенская рассказала, как скрывается от фанатов на улицах
Названы страны, у которых Россия может закупать топливо
Ждал внимания Спилберга: убийца 37 девочек и девушек упивался «величием»
Накопительная часть пенсии: сколько выплатят в 2026 году, как получить
Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.