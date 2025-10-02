Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 11:47

В Кремле ответили на сообщения о передаче Украине данных для ударов по РФ

Песков: Украина получает от США разведданные в режиме онлайн

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

США передают Украине разведывательные данные в режиме реального времени, причем эта практика не является новой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о том, что Вашингтон передаст Киеву информацию для ударов по российской территории, передает ТАСС.

Соединенные Штаты Америки передают Украине разведданные в постоянном режиме, в режиме онлайн. Это не новация, — сказал он в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что администрация США примет решение о предоставлении Украине разведданных для нанесения ударов по России. По данным The Wall Street Journal, соответствующее разрешение для разведывательных агентств и Пентагона уже подписано президентом страны Дональдом Трампом.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что передача Вооруженным силам Украины данной информации не повлияет на ход специальной военной операции. Парламентарий подчеркнул, что глава Соединенных Штатов выбрал неверный подход, следуя исключительно бизнес-логике.

Дмитрий Песков
США
Украина
разведданные
