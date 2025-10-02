Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 октября 2025 в 10:49

В Госдуме ответили, как передача разведданных Киеву от США повлияет на СВО

Депутат Колесник: передача разведданных и ракет ВСУ от США не изменит хода СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Передача Вооруженным силам Украины американских разведывательных данных и ракет не повлияет на ход специальной военной операции, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, президент США Дональд Трамп выбрал неверный подход, следуя исключительно бизнес-логике.

Ничего нового не произошло. США давно поставляют разведданные украинской стороне. И Starlink поставляет, и разведданные, добытые иным путем, все это поставляется для удара вглубь России. У нас по Волгограду уже ВСУ бьют дронами, я уже не говорю о приграничных городах. Они как поставляли, так и будут поставлять, пока не получат по зубам сами. Эскалация конфликта от этого не повысится. Она как шла своим чередом, так и идет, — отметил Колесник.

Депутат подчеркнул, что Трамп был готов к такому развитию событий и перенес свои методы, которые использовал в бизнесе, на международную арену. При этом, по его словам, то, что работало в риелторском деле, не всегда применимо в международной политике, поэтому глава Белого дома допускает одну ошибку за другой.

От слов Трампа уже ничего не зависит. Он не управляет своим государством — работает глубинная Америка. Относиться к его словам надо так: делить на 29 и исходить из тех данных разведки, которые добывают наши разведслужбы, вот они достоверные. А его болтовня нам ни о чем не говорит, — добавил Колесник.

Ранее появилась информация, что администрация США утвердила решение о передаче Украине разведывательных данных для нанесения ударов по российской территории. По сообщениям американских чиновников, Трамп уже подписал соответствующее распоряжение для разведывательных агентств и Пентагона.

СВО
США
Украина
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
